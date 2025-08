O baralho espanhol mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O baralho espanhol é usado na cartomancia para trazer informações sobre o futuro e hoje ele manda um recado para os signos do zodíaco.

Confira mais:

Áries – Carta 7 de bastos

Possibilidades importantes nos negócios e projetos que importam. Use a comunicação para conseguir os melhores resultados.

Touro - Carta 7 de Paus

Chances importantes podem surgir no âmbito profissional ou em atividades que são importantes para você. Fique atento a negociações e use as palavras a seu favor. A espera pode ser um pouco longa, mas valerá a pena.

Gêmeos – Carta 3 de bastos

Cuidado com se precipitar e prefira manter a calma; com isso as iniciativas e projetos sairão da melhor forma. Evite entrar em amores proibidos ou ao colocar energia naquilo que não irá durar.

Câncer – Carta 10 de bastos

Alguém de longe pode entrar em sua vida e ganhar com carisma a sua confiança. Movimentos e novos acontecimentos ou notícias.