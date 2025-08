Horóscopo semanal do amor: Previsões para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer até 10 de agosto de 2025

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos na vida amorosa dos signos do zodíaco de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer. Confira a seguir:

ANÚNCIO

Áries

Cuidado com os impulsos. Uma conversa necessária par organizar as coisas. É melhor saber a verdade do que continuar com dúvidas. Dialogue para poder manter a relação saudável. Solteiros conhecem alguém que movimenta o seu mundo, mas tem uma energia intensa; cautela.

Touro

Você precisará sair da incerteza e tomar decisões que foram adiadas. Um novo começo e uma despedida. Cuidado para não trocar o certo pelo duvidoso. Casais passam por tensões e em acordos retomam seu vínculo forte. Alguém entra em sua vida por um encontro inesperado.

Gêmeos

Notícias de alguém que não vê há algum tempo. Dúvidas terminam. Uma conversa sincera pode abrir um novo ciclo em sua vida emocional. Não tenha medo de demonstrar seus sentimentos. Casais precisam se reaproximar de novo. Solteiros sentem uma atração forte.

ANÚNCIO

Câncer

Você pode encontrar alguém especial. Uma emoção profunda que você tem dificuldade para expressar. Atenção extra com filhos. Casais podem se distanciar se não baixam a guarda diante de conflitos. Alguém observa você e pode se aproximar mostrando um interesse verdadeiro.