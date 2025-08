O guru mandou avisar para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo,

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Sagitárioo – Carta da Avareza

Tenha cuidado com o apego ao material ou superficial que pesa e não o deixa ter espaço para novidades e desafios que poderiam trazer o crescimento desejado. É hora de recuperar o controle e compreender que o êxito está em poder ser livre para explorar caminhos novos ou até mesmo mais divertidos. A realização só será verdadeira com a perda do apego ao que não faz mais sentido.

Capricórnio– Carta da Fonte

Sua fonte de energia e de poder de realização, assim como desejo, podem ser despertadas quando a vida se tornar um pouco mais lenta. É importante ter constância, mas também paciência e tempo para prestar a atenção naquilo que o inspira e faz bem. Diminua o ritmo se for necessário.

Aquário – Carta da Intensidade

A maturidade e a intensidade precisam ser equilibradas em sua vida para que você possa tirar proveito do que é bom nesses dois pontos. Saiba como tranquilizar, refletir, mas também tenha força para agir.

Peixes – Carta do Amadurecimento

Momento de começar a se conectar com uma nova etapa em sua vida e assim criar uma nova maturidade e sabedoria que o ajudará a evoluir em assuntos importantes. Leve esse momento com calma e use aquilo que aprendeu nos anos a seu favor, se libertando de mágoas e travas que podem destruir sua capacidade de criar percepções mais autenticas. O medo não será o melhor amigo agora!