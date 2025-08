O guru mandou avisar para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo,

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Leão– Carta do Somos o Mundo

É momento de se guiar por uma força maior, mas que não está na ilusão. Não desista e faça as coisas da forma correta, escolhendo aquilo que desperta sua mente e consciência para voar sem medo em uma nova direção. Sinais chegam e pessoas também podem ser as mensageiras que o ajudam a compreender o que é melhor para a sua vida agora.

Virgem– Carta da Brincadeira

Apenas a brincadeira e felicidade podem libertar a sua mente do estresse e dos pensamentos que não param. É importante ter consciência e começar a romper com aquilo que não serve mais e encontrar fontes de inspiração que aumentam a sua energia no dia-a-dia.

Libra – Carta do Experimentar

Para sair dos momentos de muito desequilíbrio mental e emocional, é importante se resguardar e passar a se importar com coisas mais simples na vida. Cuide dos detalhes mais íntimos e daquilo que está ao seu redor. Busque o conforto no presente e não tenha mais medo do futuro.

Escorpião - Carta do Cansaço

É hora de começar a valorizar mais o descanso e tomar decisões para recuperar a própria energia que faz tanta diferença para colocar objetivos em prioridade e prosperar. Não se esgote mais com mágoas e tentando controlar tudo como se você o único responsável por fazer o mundo girar. Deixe que algumas estruturas rompam, que a tempestade tire tudo lugar e se coloque mais como observador para depois tomar as atitudes que meditou e sabiamente adquiriu consciência.