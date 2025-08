O guru mandou avisar para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo,

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Áries – Carta do Estresse

Problemas pelo medo de perder ou excesso de vontade de ter e guardar as coisas causam um estresse que o deixará por um fio. É hora de buscar saídas para começar a se libertar e desapegar, seja daquilo que é material ou imaterial. Lembre-se também que nem tudo depende de você e deixe que os outros carreguem suas responsabilidades.

Touro – Carta do experimentar

Hora de sair de caixas e romper com amarras que não o deixam experimentar coisas novas na vida. Tenha a visão do que precisa ficar e do que precisa ir embora para poder focar no presente de verdade.

Gêmeos – Carta do Entendimento

Momento de compreender os medos, as vozes interiores e também os pactos que foram feitos com seus ancestrais. As emoções são fortes, mas o ajudam a romper barreiras e se unir livre no mundo com aqueles que são compatíveis e o auxiliam a alçar novos voos.

Câncer – Carta do Rebelde

Momento de usar a paciência, amor e criatividade para gerar algo importante em sua vida, que o transformará completamente. Permita-se romper com as correntes que o atam e seja rebelde para começar a fazer aquilo que realmente importa.