Horóscopo semanal: Previsões para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes até 8 de agosto de 2025

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira a seguir:

Sagitário

Um novo amor chegará. Melhore seus hábitos alimentares e pratique mais exercícios. Faça um curso ou cuide mais da sua sabedoria. Evolua.

Seu carisma facilita seu lado artístico; considere estudá-lo como uma segunda profissão. Se você está em um relacionamento, há propostas de casamento ou de morar junto.

Este é o seu momento de cuidar de seus próprios negócios e buscar mudanças positivas. Você pode ter conflitos com um superior; lide com a situação com maturidade. Você receberá pagamentos pendentes de dinheiro e comissões.

Capricórnio

Cuide da saúde e sempre mantenha seus esforços em dia. Uma cirurgia pode surgir. Compras são feitas.

Esta é uma semana para reorganizar seus sentimentos e se cercar de pessoas que o apoiam profissionalmente.

Processe suas questões burocráticas com atenção. Cuidado com fofocas de trabalho; proteja-se. Um novo amor chegará.

Se você for casado, poderá enfrentar ciúmes. Um bônus está a caminho. É hora de se renovar e se distanciar daqueles que drenam sua energia. Seja cauteloso ao assinar contratos. Você receberá uma grande surpresa.

Aquário

Pague suas dívidas. Previna uma traição no trabalho; não confie tanto e preserve sua vida pessoal. Cuidado com acidentes na estrada. Você fará uma cirurgia.

Verifique os freios e pneus do seu carro. Esta é uma semana para colocar sua vida amorosa em ordem. Deixe de lado o ressentimento e abra seu coração. Você conhecerá pessoas mais compatíveis.

Você é brilhante nos negócios, mas precisa ser consistente. No trabalho, haverá mudanças e reuniões; mantenha pensamentos positivos e não deixe a inveja tomar conta de você.

Você receberá reconhecimento financeiro e férias. Mude seus hábitos alimentares, siga sua dieta, pratique exercícios e logo se sentirá melhor.

Peixes

Um animal de estimação que o ajudará a superar os momentos difíceis. Esta é uma semana de reuniões de trabalho e viagens para novos projetos.

Seu signo está passando por um renascimento profissional; aproveite esta oportunidade para crescer financeiramente e pessoalmente. Preste atenção ao seu parceiro e demonstre afeto, pois se você não demonstrar afeto, ele pode se distanciar de você.

Ignore fofocas; suas conquistas causam inveja em quem deseja o que você tem. Você planeja férias com seu parceiro. Você recebe um visto ou residência do exterior. Se você está solteiro, o amor chegará.