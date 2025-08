Horóscopo semanal: Previsões para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião até 8 de agosto de 2025

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Confira a seguir:

ANÚNCIO

Leão

Você comemora com sua família e recebe um presente inesperado. Seu signo é forte, mas você precisa definir o que quer para o seu futuro e buscar as melhores oportunidades. Você é convidado para uma viagem para discutir um novo projeto.

Se você está em um relacionamento ou é casado, tome cuidado com fofocas e a possibilidade de separação. Você é decisivo em suas decisões.

Um convite para um empreendimento chegará e trará mais renda; economize e use esse dinheiro para pagar suas dívidas. Cuide de problemas intestinais devido à tensão acumulada. Um amor do passado está à sua procura. Seu lado positivo é disciplina e carisma.

Virgem

Em relação à saúde, cuidado com dor no pescoço e neuralgia. Um relacionamento formal chegará. Uma festa. Uma pessoa do signo de fogo lhe oferecerá um negócio lucrativo que o ajudará financeiramente.

ANÚNCIO

Esta é uma semana muito boa para relações públicas e fechamento de novos negócios. A sorte financeira acompanha; não empreste dinheiro para não prejudicar sua boa sorte.

Não tema o futuro; você é forte e superará qualquer obstáculo. Hora de organizar suas finanças; aprenda a economizar e pare de gastar com coisas que não precisa. O orgulho é o seu problema; seja honesto com aquela pessoa especial.

Libra

No trabalho ou estudos, pode haver alguns mal-entendidos; pense bem antes de se aborrecer. Seja discreto com seus planos. Cuide de problemas intestinais e melhore sua alimentação.

Você decide mudar de casa. Esta será uma semana agitada e de melhorias de emprego. Não se estresse; você conseguirá resolver tudo se for paciente.

Você receberá um dinheiro extra de comissões; guarde para aumentar seu patrimônio. Você terminará um relacionamento por infidelidade. Hora de se abrir para novas possibilidades. Você está em modo vencedor e conhecerá pessoas compatíveis.

Escorpião

Evite dizer verdades dolorosas; seja mais reservado com suas opiniões. Você recebe dinheiro de uma venda. Alguém compatível chegará. Você é intuitivo por natureza; siga seus palpites e evite momentos ruins no caminho, especialmente do amor.

Esta semana trará boas notícias no trabalho e reconhecimento pelo seu desempenho. Você terá reuniões com seus chefes para novos projetos. Você está pensando em alguém que faleceu; seu signo é sentimental, mas concentre-se no presente e deixe para trás as pessoas que não estão mais conosco.

Você recebe um convite para uma viagem e pode ser em família.