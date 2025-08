Horóscopo semanal: Previsões para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer até 8 de agosto de 2025

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer. Confira a seguir:

ANÚNCIO

Áries

Você receberá dinheiro extra. Verifique suas contas bancárias para evitar cobranças não reconhecidas. Você é convidado para um evento muito importante. Você compra uma passagem aérea para uma viagem.

Momento de construir seu patrimônio. Chance de crescer em sua carreira universitária. Seu signo passará por um período de crescimento econômico e é um bom momento para buscar uma promoção no trabalho ou abrir seu próprio negócio.

Consulte seu médico para ansiedade e problemas hormonais. Um interesse amoroso está tentando reconquistá-lo.

Touro

Preencha a papelada pendente naquele dia e você verá resultados imediatos. Você ganha algo. Esta é uma semana de sorte.

ANÚNCIO

O que você tanto almeja em termos de trabalho chegará hoje com uma oferta de emprego. Se você tem seu próprio negócio, verá que ele cresce. As energias da riqueza estarão a seu favor, mas tente ser mais discreto.

No amor, você ficará sozinho por um tempo, pois estará mais exigentes em questão amorosa. Não tenha pressa; um parceiro chegará na hora certa. Você será convidado para algo que dará visibilidade. Chance de gravidez.

Gêmeos

Cuidado com problemas renais ou infecções do trato urinário. Um projeto de trabalho do exterior está chegando; analise-o. Cuide do seu animal de estimação, pois pode ser ruim.

Você passará por uma semana de energias turbulentas, portanto, não tome decisões importantes nem mude de emprego. Acenda uma vela vermelha e peça proteção ao seu anjo da guarda.

Você receberá um dinheiro extra com a venda de um imóvel ou carro. Você paga a mensalidade e decide se matricular em um programa universitário. Um amor do signo de Aquário ou Áries o procurará para discutir formalidades.

Você renovará seu seguro saúde e de carro. Você descobrirá uma gravidez na família. Você fará uma viagem de negócios.

Câncer

Você receberá reconhecimento financeiro no trabalho. Cuidado com seu temperamento; seu signo é muito dramático, e isso pode causar problemas com as pessoas que você ama.

Chance de chegar um relacionamento mais estável. Não se deixe manipular por pessoas egoístas. Diferencie seus verdadeiros amigos.

Seu lado positivo é a generosidade e a inteligência. Você está no seu melhor, com os astros ao seu lado, o que multiplica sua energia em 100%.

Não perca oportunidades de crescimento profissional. Compre passagens para visitar um parente e tirar férias.