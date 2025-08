Começo de agosto trará prosperidade para estes dois signos do Horóscopo Chinês

Na astrologia chinesa, cada dia tem uma energia dominante que influencia nossas emoções, decisões e relacionamentos. E embora todos os signos possam aproveitar a gentileza do Coelho para acalmar tensões nesta segunda-feira, começo de semana, há dois animais que terão sorte financeira extra: a Cabra e o Porco.

Como detalhado pelo site Minuto Neuquén, para a Cabra, o Coelho atua como um aliado natural. Ambos compartilham uma sensibilidade artística e um desejo de estabilidade emocional e financeira. A astrologia mostra que esta segunda-feira será ideal para a Cabra se ela decidir confiar na intuição, conversar com alguém importante ou aceitar uma proposta de casamento há muito esperada. É um excelente dia para organizar a papelada, fazer um orçamento ou começar a planejar um

O Porco, por sua vez, pode se ver com um presente do destino: a energia do Coelho o ajuda a finalizar algo que parecia travado. Em termos do horóscopo chinês, essa combinação gera uma vibração de abertura que pode se traduzir em pagamentos atrasados, renda extra ou simplesmente uma conversa importante que desbloqueia uma situação financeira. Conselho importante: não hesite em pedir ajuda ou compartilhar suas ideias, pois alguém pode entrar em contato com você inesperadamente.

O que esses signos precisam fazer para aproveitar ao máximo essa energia? Primeiro: evitar a impulsividade. O Coelho recompensa aqueles que agem com astúcia e elegância. Segundo: confiar no que sabem fazer bem, porque o que lhes é natural pode ser exatamente o que os outros procuram.

Como sempre, a astrologia não oferece certezas absolutas, mas oferece pistas para ficar atento ao que os céus reservam.

Com informações do site Minuto Neuquén