Confira as revelações do tarot, nesta nova semana, para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

Seja um projeto apaixonante, uma ideia criativa ou algo que realmente te faça sentir vivo, concentre toda a sua energia nisso. Você tem um charme atraente neste dia, que pode ser usado para atrair apoio. Mantenha-se confiante e ousado em suas escolhas. A paixão que você tem não se limita a você — ela também é capaz de inspirar outras pessoas.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Só a sua gentileza pode fazer a diferença. Talvez um pequeno gesto seu signifique mais conforto do que você jamais poderia imaginar para alguém. Não hesite em apoiar, mesmo que pareça pouco. Você tem o que chamam de força constante no ofício — borrife-a com compaixão. Deixe seu coração ser ouvido com gentileza e clareza em ação.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

O menor gesto feito no agora pode levar à maior porta amanhã. Vamos mudar e entrar com a mente aberta, dando adeus ao medo. Este é o momento para imaginação fértil e ações simples. Geralmente, o crescimento começa no momento em que você dá o primeiro pequeno passo de fé.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

Você pode se apegar a coisas por hábito, em vez de por felicidade. Isso não é desistir; é escolher a paz. Desapegar prepara o cenário para algo melhor. Você está sendo guiado por um caminho de cura, mas primeiro, elimine todas essas videiras emocionais. Você aprendeu que é bom se apegar ao passado amargo, mas agora você tem permissão para crescer além dele.

Texto com informações do site Hindustan Times