As revelações do tarot nesta nova semana para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Confira as novas revelações do tarot, nesta nova semana, para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

Siga seu instinto; ele o levará para além da sua zona de conforto. Não tema o desconhecido; seu coração corajoso o abrigará nele. O mundo está abrindo suas portas para você quando ousar bater. Siga em frente com seus passos corajosos; você não se arrependerá.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

Em vez de buscar respostas lá fora, volte à sua rotina ou prática espiritual. Você pode encontrar paz no habitual ou em coisas tradicionalmente aceitas. Não se apresse em consertar as coisas; concentre-se no momento presente. Um coração em paz terá uma mente mais clara. Confie que estar centrado é o primeiro passo para o progresso.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

Alguns momentos de união com sua família, uma mensagem de texto gentil de um amigo, um momento de silêncio sob o sol suave — todos podem ser igualmente gratificantes. Seja grato pelo que é, sem se preocupar com o que não é. Quando você se concentra no amor ao seu redor, seu dia acaba bem.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

Simplifique suas decisões mais através da sua voz interior e menos através do barulho clamoroso ao redor. Você não precisa explicar nada – é tolice tentar, porque a voz da sua sabedoria interior é suave e clara. Se confrontado com uma escolha, escolha o que ressoa dentro de você; no entanto, raramente é a voz mais alta que prevalece.

Texto com informações do site Hindustan Times