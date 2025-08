As revelações do tarot nesta nova semana para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Confira as revelações do tarot, nesta nova semana, para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

ANÚNCIO

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

Os conflitos que surgem dentro ou fora de você podem ser vivenciados nesta fase, mas não deixe que isso o assuste. Por trás de cada desafio há uma lição. Em vez de reagir rapidamente, pare e reflita. Que lição este momento lhe reserva? Seu poder está em como você reage, e não em provar que está certo.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

Não apenas deseje; aja de acordo com o sonho que canta sinceramente ao seu coração. O foco dará vida à visão que mais importa. Confie na clareza interior e comprometa-se profundamente com qualquer caminho que chame com propósito. Mantenha-se firme.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

Abra mão do controle e abra espaço para o novo surgir. Tenha fé na sua jornada, mesmo quando a incerteza parecer pairar. Este é o seu dom: mantenha-se flexível e use-o para lidar com a mudança com tranquilidade e admiração.

ANÚNCIO

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

Comemore essas vitórias, pois tudo isso faz parte de uma vitória muito maior. Não espere pelos aplausos; honre a si mesmo primeiro! Sua jornada é o que importa, e cada pequena parte conta. Deixe sua alegria vir de dentro, transportando você para o futuro com grande confiança.

Texto com informações do site Hindustan Times