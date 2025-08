Confira as revelações do tarot, deste domingo (3), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

ANÚNCIO

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

Financeiramente, pode haver desequilíbrios temporários, então adie grandes despesas. O crescimento profissional pode parecer lento, mas novos caminhos estão se formando.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

As finanças podem exigir um orçamento inteligente, mas permaneçam sob seu controle. A vida amorosa brilha com paixão e alinhamento emocional, enquanto viagens trazem encontros revigorantes e, possivelmente, alegria inesperada.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Há chances de você impressionar as pessoas com suas habilidades. As finanças permanecem estáveis, permitindo um tempo de recuperação.

ANÚNCIO

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

O fluxo financeiro atende às suas necessidades, mas decisões conscientes são fundamentais. A família oferece aconchego e apoio, enquanto a vida amorosa pode parecer estável, mesmo que não seja excessivamente emocionante.

Texto com informações do site Hindustan Times