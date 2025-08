Os signos que podem enfrentar dúvidas no amor em agosto de 2025

Agosto de 2025, alguns signos podem passar por momentos que trarão dúvidas para a vida amorosa e relacionamentos.

Confira quais são:

Aquário

Ao estar pensando naquilo que funciona ou não em sua vida amorosa, dúvidas e confusões podem pegar em cheio. Não tenha medo de abraçar aquilo que o intriga e enxergar profundamente o que quer daqui para frente.

Capricórnio

Algumas dúvidas chegam no amor e é preciso enfrentar tudo sem perder a cabeça, apenas acredite no romance e no seu potencial para aproximar ao invés de afastar.

Peixes

Enquanto a vida amorosa sofre algumas idas, vindas e influência de terceiros, você precisa se manter aberto a mudanças e lições que deve colocar em prática. Sua sabedoria adquirida com o que já viveu será fundamental.