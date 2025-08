As revelações do tarot deste sábado (2) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Confira as revelações do tarot, deste sábado (2), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

A vida amorosa, nesta fase, pode parecer desalinhada, sendo que conversas honestas podem acalmar os ânimos sem drama. Evite viagens que não sejam urgentes, pois podem levar a atrasos.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

O tarot destaca que as finanças podem se manter bem, oferecendo a chance de lidar com necessidades pendentes. No trabalho, esforços consistentes provavelmente abrirão portas produtivas

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

O tarot destaca: Aproveite cada momento como um sinal para fazer uma pausa e recomeçar.

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

Financeiramente, uma abordagem cautelosa é sensata; tente não forçar seus limites. A saúde permanece estável, mas não ignore os sutis sinais de fadiga.

