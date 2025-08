O tênis Samba está fora de moda! Estes tênis são um novo sucesso: confortáveis e chiques

Em 2025, os tênis não são apenas uma opção confortável; eles são uma declaração de estilo. De modelos retrô a silhuetas futuristas, os tênis se tornaram a peça-chave de qualquer visual moderno. A melhor parte? Há opções para todos os gostos: minimalistas, chamativos, urbanos ou elegantes.

Modelos como Adidas Samba, Puma Palermo, Nike Cortez e New Balance 530 estão posicionados como os mais procurados. Seu design clássico, de inspiração esportiva, e a estética Y2K estão presentes em todos os looks de street style atuais.

Converse Pinterest

Este, sem dúvida, é o ano em que os tênis deixaram de ser apenas calçados confortáveis. Agora são peças essenciais no mundo da moda. De estilos nostálgicos a movimentos ousados e colaborações inesperadas, os tênis são as verdadeiras estrelas do guarda-roupa.

Os tênis há muito deixaram de ser apenas calçados esportivos. E em 2025, eles se transformarão em um símbolo de estilo, individualidade e até mesmo status. Das passarelas aos looks do dia a dia nas redes sociais, os tênis estão por toda parte, e sua evolução continua a ditar o ritmo.

Os Converse estão de volta! O calçado favorito das mulheres está de volta à moda

Os Converse não são apenas tênis! São um ícone cultural. É o calçado de músicos, artistas, rebeldes, estudantes e designers há mais de 100 anos. E este ano, mais do que um renascimento, seu retorno representa uma reapropriação do estilo pessoal, da autenticidade e do poder da simplicidade, superando o estilo clássico proposto por tendências como o luxo discreto e a classe média alta, onde a rebeldia era escondida em favor de algo polido e elegante.

Em 2025, o Converse está de volta mais forte do que nunca. Os tênis icônicos que marcaram gerações estão mais uma vez no centro do mundo da moda, graças à sua versatilidade, toque retrô e capacidade de se reinventar sem perder sua essência.

Converse Pinterest

Em um ano em que a nostalgia e a autenticidade prevalecem sobre a efemeridade, a Converse encontrou o momento perfeito para se reconectar com as novas gerações e consolidar seu status como peça-chave no guarda-roupa urbano. As tendências atuais privilegiam estilos clássicos, slim, sem gênero e atemporais.

Como usar o Converse em 2025?

Este ano, o estilo “retrô clean” e a silhueta slim estão dominando as mídias sociais, revistas e passarelas. O calçado perfeito para complementar essa estética? Sem dúvida: Converse.

A silhueta clássica do Converse é usada em looks femininos ou casuais: jeans retos, saias e vestidos, como tem sido há anos, mas não sem antes receber um toque sofisticado e minimalista por meio de peças de alfaiataria.

Converse Pinterest

Além disso, sites como a Vogue destacam seu uso para suavizar estilos mais femininos, proporcionando um contraste moderno e casual. Portanto, será uma escolha perfeita, seja para um look formal de escritório ou um look casual para um passeio, combinando conforto e aquele estilo imperdível com um toque rebelde.

Adicione outras peças da moda, como calças estilo barril, blazers clássicos e até minissaias.