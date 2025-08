Horóscopo de agosto de 2025: Previsões para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Julho chega ao fim e já estamos preparados para iniciar agosto de 2025! Confira as previsões para todos os signos do zodíaco no horóscopo mensal.

Sagitário

Agosto será um ano de abundância e crescimento para você. É hora de amadurecer e crescer profissionalmente. Concentre-se em seus projetos, pois eles correrão bem.

No amor, você pode passar por um término, mas não se preocupe. O mais importante em um relacionamento é que você se sinta feliz e, se não estiver bem, é melhor terminar com dignidade.

Se você é comprometido, tente não brigar e tenha mais confiança em seu parceiro. Paixão e energia positiva elevada. Você saberá que algo de alguém que ama. Seja inteligente com suas finanças.

Capricórnio

Controle a raiva e encontre a paz. Não deixe que o ciúme ou a desconfiança estraguem o que você construiu. Este mês você terá muitas festas, mas tome cuidado com o excesso de álcool.

Novas oportunidades e estabilidade financeira que o surpreenderão. Melhore sua qualidade de vida. Controle seus impulsos; lembre-se de que fidelidade e comprometimento são a base de um relacionamento saudável.

Se você é solteiro, tome cuidado com as pessoas com quem se relaciona. Você receberá um convite.

Aquário

Chance de gravidez. Resolva seus assuntos legais com sucesso. Você conseguirá resolver todas as suas pendências; a sorte estará do seu lado.

É hora de procurar um emprego com melhor remuneração, onde você seja valorizado pelo grande profissional que é; não se contente com menos.

Não fale tanto sobre seus planos; evite a inveja e o mau-olhado. Mantenha as coisas em segredo até que se realizem.

Peixes

Será um mês cheio de progresso em questões financeiras. Portanto, é o momento perfeito para fazer um plano de trabalho e focar em suas finanças. Você verá como a prosperidade entrará em sua vida.

Reinvente-se em todos os sentidos e melhore o estilo de vida. Lembre-se de que seu signo é o e mais vaidoso. Você sempre buscará se sentir no seu melhor, mas cuidado com o mau-olhado das pessoas que trabalham com você; seu profissionalismo e carisma machucam muito os outros.