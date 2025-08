Horóscopo de agosto de 2025: Previsões para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Julho chega ao fim e já estamos preparados para iniciar agosto de 2025! Confira as previsões para todos os signos do zodíaco no horóscopo mensal.

Leão

Organize seu tempo para cumprir seus compromissos. Seu signo é apaixonado e territorial, mas deve ter cuidado ao compartilhar o amor.

Leoninos comprometidos podem descobrir uma gravidez. Não tenha medo de procurar ou mudar de emprego. Chance de abrir seu próprio negócio; as coisas correrão muito bem para você e suas finanças melhorarão muito em breve.

Virgem

Evite emprestar dinheiro e dar ouvidos a críticas; mantenha-se autêntico. Pessoas comprometidas devem ser pacientes com suas famílias.

Este mês trará muitas viagens e pessoas importantes. Você terá um forte apoio espiritual. Agosto será cheio de grandes surpresas. Uma nova oportunidade de emprego com melhor remuneração surgirá.

Cuide da ansiedade. Visite o mar para atrair boa sorte. Este mês, você receberá uma possível proposta de relacionamento e será algo mais estável. Apenas tenha cuidado ao pedir amor onde ele nunca existiu. Recomece.

Libra

Você saberá de um divórcio. Seja um bom confidente, mas não se sobrecarregue com os problemas dos outros e nem tente resolver a vida das pessoas ao seu redor.

Período de bênçãos e novas aventuras. É hora de empreender aquele negócio que você tinha em mente; energias positivas o cercarão. Momento de progredir.

Se você é comprometido, tome cuidado com brigas por ciúmes; lembre-se de que a comunicação é fundamental. Se você é solteiro, se for convidado para uma viagem, aproveite para conhecer alguém.

Escorpião

Não sinta mais ciúmes do seu parceiro. Lembre-se de que a base de qualquer relacionamento é a confiança. Mude essa atitude e verá que tudo melhora.

É um bom mês para voltar aos estudos. Você terá a estabilidade e o crescimento econômico. Não se deixe manipular por pessoas que não o amam.

Seu signo é muito gentil e você tem dificuldade em dizer não, mas é hora de se livrar dessas energias negativas. O universo prepara novos caminhos. Não tenha medo de novos desafios, pois virá um novo começo para você. Saia, faça exercícios e não deixe a saúde de lado.