Horóscopo de agosto de 2025: Previsões para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Julho chega ao fim e já estamos preparados para iniciar agosto de 2025! Confira as previsões para todos os signos do zodíaco no horóscopo mensal.

Áries

Você terá um novo começo em tudo o que fizer e abandonará o que é negativo, especialmente aquele amor tóxico que só o queria por interesses.

Você vai viajar. Tente não discutir só por discutir e acalme seu mau humor. Pessoas o procurarão com um novo projeto de trabalho.

Será um mês para se reinventar e deixar de lado a indecisão. Você deve manter uma mentalidade forte e criar novos caminhos de carreira, especialmente porque este mês do estará aberto para surpresas financeiras.

Touro

Aprenda a aproveitar o seu tempo para ser mais feliz. Mantenha a calma diante de procedimentos cirúrgicos, tudo ficará bem.

Você precisa equilibrar sua vida material e espiritual. Você receberá uma proposta e pode viajar. Você não deve deixar para amanhã o que pode fazer hoje; administre seu tempo para alcançar seus objetivos.

Chance de abrir seu próprio negócio e se tornar mais independente financeiramente, enquanto controla suas despesas para construir algo maior.

Gêmeos

Você recebe um convite para viajar. Faça um check-up hormonal e cuide da sua saúde. Evite ser vítima de fraude; analise antes de assinar qualquer coisa.

Em agosto, é hora de amadurecer e refletir sobre seu propósito de vida, pois sua motivação é deixar um legado. Novas oportunidades de emprego surgirão.

Controle seus vícios e relacionamentos tóxicos para evitar a depressão. Uma gravidez trará felicidade. Seus pontos fracos são seus ossos e quadris, então tome cuidado para não cair.

Proteja-se da inveja e das energias negativas usando perfume e um pouco de prata. Você receberá uma recompensa financeira e deve economizar.

Câncer

Agosto será um mês para você criar raízes profundas. Você está pensando em uma mudança importante. Esqueça aquele parceiro que estava o machucando e abra as portas para novos amores compatíveis.

Seu signo tem ótima memória, mas tende a guardar rancor, então deixe o passado para trás para alcançar o sucesso.

É um mês de surpresas agradáveis e você resolverá situações legais a seu favor e tudo ficará bem. Será um mês de viagens e diversão; viva o presente.

Cuidado ao confiar em excesso e não compartilhe seus planos para evitar energias negativas. Cuide da sua saúde; seu ponto fraco são os problemas virais.