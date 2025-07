O primeiro alerta de agosto de 2025 para os signos do zodíaco

Agosto de 2025 está prestes a começar e cada signo do zodíaco recebe um alerta para lidar com os próximos desafios a enfrentar.

Confira a seguir:

Áries

Entenda que os assuntos e diálogos do início do mês podem trazer mudanças importantes, portanto não tema enfrentar essas situações.

Touro

Apesar de tudo o que tem que fazer e as responsabilidades que chegam, é preciso priorizar a saúde física e emocional para conseguir levar os dias da melhor forma.

Gêmeos

Não tenha medo de explorar e encontrar seu próprio ritmo, caminhos e as pessoas que se alinham com a energia que você está em busca.

Câncer

As emoções intensas do seu interior, podem começar a influenciar sua vida pessoal e profissional, por isso evite excessos e trabalhe a calma para não se prejudicar.

Leão

O momento pede uma atenção extra com as palavras e o rumo que dará a certas conversas, pois é momento de saber lidar bem com as pessoas.

Virgem

Não tenha medo de ser firme e de ir atrás dos seus sonhos. Chamar a atenção agora deve ser algo positivo.

Libra

É preciso trabalhar a calma e saber colocar os limites em sua vida sem carregar pesos sozinho. Desabafe e conte com a ajuda que precisa.

Escorpião

Por mais intensa que a energia esteja, é hora de parar e manter a calma em seus dias para poder lidar com as emoções sem atrair problemas com outras pessoas ou situações.

Sagitário

É hora de assumir os desafios nas relações com mais delicadeza, aproximando os amigos e quem ama ao invés de afastar com tensões.

Capricórnio

Use sua energia para realizar obrigações e pendencias, mas também se conecte mais com as pessoas que podem apoiá-lo.

Aquário

Se a ansiedade tomar conta, é momento de dar um tempo e começar a se cuidar mais para entrar em equilíbrio de novo. Liberte-se de bloqueios!