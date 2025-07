Nem poliamor nem monogamia! “Toliamor” é a nova tendência em relacionamentos

Você estaria disposto a perdoar uma infidelidade? Esta pergunta é crucial para saber se você está vivendo um “toliamor” ou não. Essa nova tendência nos relacionamentos começou a gerar burburinho nas redes sociais, ainda mais do que o próprio “poliamor”.

Embora o poliamor ou a monogamia tenham sido um tópico de debate nos últimos anos, o toliamor está aqui para dar o que falar e apresenta uma nova e controversa tendência amorosa que algumas pessoas podem ou não gostar. Mas se você ainda tem dúvidas sobre o que esse termo implica, aqui explicamos do que se trata e por que é tão controverso.

Aos poucos, você verá esse termo ganhando mais relevância com o passar do tempo, especialmente em redes sociais como TikTok, Twitter (X) ou Instagram, que se encarregaram de espalhar a mensagem, tornando-se conhecido por outras pessoas que buscam vivenciar o amor de uma maneira diferente.

O que é toliamor?

O colunista de relacionamentos Dan Savage cunhou o termo “toliamor” para descrever uma forma comum, mas raramente discutida, de não monogamia. Um parceiro tolera silenciosamente o relacionamento ou encontro romântico ou sexual do outro com outra pessoa, sem discutir abertamente ou concordar explicitamente com isso.

O termo “toliamor” vem da combinação das palavras “tolerar” (do latim “tolerare”) e “amor”. Ele descreve pessoas que sabem que seu parceiro está tendo casos casuais e, de forma coloquial ou informal, decidem “fechar os olhos”, concentrando-se em demonstrações de amor e comprometimento dentro do relacionamento principal como compensação.

Em entrevista ao “Clarín”, Dan Savage explicou: “Quando alguém sabe que seu parceiro está traindo e decide fechar os olhos (ou seja, tolerar a traição) em vez de fazer o que a maioria das pessoas faria (ou esperaria que os outros fizessem) nessa situação: terminar com o parceiro ou confrontá-lo e fazer terapia.”

O colunista explicou que esses casos geralmente ocorrem quando a pessoa não consegue sair do relacionamento ou mesmo satisfazer seus desejos sexuais, acabando por consentir com a infidelidade. Ele também observou que muitas pessoas que sabem que estão sendo traídas preferem manter o infiel sem saber que já sabem a verdade.

Qual é a diferença entre toliamor e poliamor?

Ao contrário do poliamor consensual, no toliamor o conflito é ignorado em vez de confrontado, o que pode ser doloroso a longo prazo. Este é um dos riscos dessa “tendência” nos relacionamentos. Especialistas concordam que essa dinâmica pode afetar negativamente a saúde mental da pessoa que tolera a situação sem se sentir livre para expressar seu desconforto.

Ao contrário do poliamor (onde há comunicação clara e consentimento para relacionamentos múltiplos), no toliamor não há acordos formais ou trocas de emoções: a infidelidade é tolerada em silêncio. Portanto, esse conceito serviu para nomear uma forma silenciosa de não monogamia, baseada na tolerância à infidelidade sem confrontá-la abertamente.