Alertas extras da semana para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes até 3 de agosto de 2025

Chegamos ao meio da semana e é momento de receber alguns alertas extas para finalizar da melhor forma possível.

Confira a seguir:

Sagitário

Cuidado com alguém e se mantenha no controle para não ser prejudicado por ninguém. É hora de abrir uma porta importante e de se deparar com surpresas que serão muito positivas. Não tema agir.

Capricórnio

Você recebe uma mensagem ou recebe um sinal que falará muito por você. Saiba quando dizer “não”. Liberte sua mente e deixe ir embora algo que não serve mais. Escolha a paz.

Aquário

Algo mudará no último minuto e você começará a entender que precisa seguir outro caminho. Não tente controlar e comece a construir do zero se necessário, sempre com honestidade e entusiasmo.

Peixes

O que estava preso há muito tempo, será liberado. Uma intuição ou mensagem. Algo que estava quebrado irá ser recomposto e haverá respostas. A alma está em construção.