Alertas extras da semana para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião até 3 de agosto de 2025

Chegamos ao meio da semana e é momento de receber alguns alertas extas para finalizar da melhor forma possível.

Confira a seguir:

Leão

Tenha cuidado com a natureza e a água. Uma conversa pendente será importante. Cuidado para não falar muito sobre problemas de relacionamento e vida pessoal e não atrair más energias de outras pessoas.

Virgem

Você encontra algo valioso que havia perdido. De alguma forma, as coisas irão melhorar sempre que você entender seus limites e suas necessidades. É o começo de uma nova etapa.

Libra

Evite problemas com créditos ou transferências bancárias. Cuide do seu dinheiro. Uma nova conexão que o colocará em espera para uma oportunidade; decida-se com responsabilidade.

Escorpião

Recupere sua autoconfiança e cure algumas emoções. Você sonha ou sente algo importante que não deve ser ignorado. Lembre-se que as respostas que precisa chegarão até você.