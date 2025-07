Três signos do horóscopo chinês que enfrentarão uma fase desafiadora nos próximos dias

Estes são os três signos do zodíaco chinês enfrentarão uma fase desafiadora nos próximos dias. Confira a lista:

Dragão (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

O animal mitológico da astrologia oriental é caracterizado por seu forte caráter e liderança, mas nesta fase é provável que você se sinta desfocado. A energia emocional da Cabra de Madeira, que está se aproximando do fim de sua temporada, não se une à sua energia, o que pode levar a desentendimentos com pessoas próximas ou com quem faz parte da sua esfera profissional.

Este é um dos signos que terá que tomar uma decisão importante nos próximos dias, para a qual não está totalmente lúcido. As previsões aconselham mudar de estratégia, distanciar-se dos problemas e tentar se impor, mas ouvindo e prestando atenção, não por meio de argumentos.

Porco (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Você se caracteriza por ser muito confiante e generoso; no entanto, o final de julho pode trazer algum desgaste emocional após se envolver em problemas que não lhe dizem respeito. Isso fará com que você se sinta sobrecarregado, exausto e sob um estresse difícil de controlar. A astrologia revela que a chave é saber dizer “não” para proteger seu eu interior.

Tensões externas entram em conflito com sua necessidade de harmonia, criando um estresse difícil de administrar. Nossa sugestão é encontrar momentos de silêncio para simplesmente fazer uma pausa; conectar-se com a natureza ajudará muito você a obter clareza no início do mês.

Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

No horóscopo chinês, este felino é caracterizado por sua coragem e movimento constante, mas também por sua impulsividade, que muitas vezes pode sair pela culatra. Agora, você se sentirá muito descontrolado e até frustrado.

O ritmo lento da energia da Cabra não lhe agrada, e você precisa de resultados imediatos para se sentir bem. Você também pode duvidar do seu caminho atual ou sentir que está perdendo o controle em certos aspectos da sua vida. A sugestão é evitar tomar decisões impulsivas e iniciar um processo de reavaliação de seus objetivos e estratégias para alcançá-los.

Com informações do site Minuto Neuquén