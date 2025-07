O que é um vestido bandage? A peça polêmica volta a ser tendência e já é criticado

Popularizado nos anos 90 por Hervé Léger, o vestido bandage foi um símbolo de sensualidade durante a era de ouro dos tapetes vermelhos nos anos 2000.

Celebridades como Kim Kardashian, Beyoncé, Britney Spears e Paris Hilton fizeram dele sua peça-chave, optando por silhuetas ajustadas, decotes profundos e tecidos elásticos que moldavam o corpo perfeitamente.

Hoje, a moda pede novamente, mas com um toque mais moderno e minimalista. Novos designs incorporam cortes assimétricos, tons neutros, decotes mais estruturados e detalhes que elevam a peça a uma categoria mais elegante e menos provocativa.

É isso mesmo, estamos testemunhando o retorno iminente do vestido bandage e, preparadas ou não, esta será uma das maiores tendências que chegará para surpreender e ser usada durante o segundo semestre do ano.

O que é um vestido bandage? O vestido que será tendência este ano

Recentemente, vimos figuras como Zendaya, Hailey Bieber e Dua Lipa ostentando versões modernas do vestido bandage. Marcas como Balmain, Mugler e Dion Lee também reinterpretaram essa silhueta em suas coleções de 2025.

Um vestido bandage é um vestido justo feito de uma mistura de materiais elásticos, como rayon, náilon e elastano. Seu design é composto por tiras de tecido que lembram bandagens, daí o seu nome. Essas tiras são cuidadosamente costuradas para envolver o corpo, modelando a silhueta e realçando as curvas.

Sua modelagem justa ao corpo fez com que as mulheres questionassem sua popularidade, e não só isso, como também gerou um debate acalorado nas redes sociais sobre seu uso. Ele rompe completamente com a estética tradicional, minimalista e sofisticada, em favor de algo muito mais sensual, que lembra a era de ouro de estrelas como Britney Spears e Paris Hilton.

Como usar um vestido bandage?

Na moda, tudo volta. E em 2025, o vestido bandage, aquele icônico vestido justo que abraçava as curvas das celebridades nos anos 2000, retorna triunfante às passarelas e ao street style, renovado e mais sofisticado do que nunca.

É uma peça sexy, elegante e chamativa, ideal para quem deseja destacar sua silhueta com confiança, por isso é recomendado para ocasiões como eventos noturnos, festas elegantes ou saídas glamourosas.

Para aprender a combiná-lo, considere uma paleta de cores em tons neutros ou pastéis. O preto ainda é uma opção infalível, mas os novos vestidos bandage em marfim, nude ou rosa-claro são os favoritos do momento.

Não se esqueça de adicionar acessórios simples; deixe o vestido falar por si. Opte por joias minimalistas e bolsas estruturadas.

Não tenha medo de brincar com a estrutura desta peça estilo bandage. Você pode ser criativa e combiná-la com camadas como uma camisa branca aberta ou uma jaqueta de couro para equilibrar o visual.

O vestido bandage está de volta, mas não como o conhecemos. Hoje, é um símbolo de força, confiança e estilo, mantendo sua essência sensual, mas adaptado a uma nova era de elegância inclusiva. Você se atreve a usá-lo novamente?