As revelações do tarot desta quarta-feira (30) para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Confira as novas revelações do tarot, desta quarta-feira (30), para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

O que você acha que está esperando é, na verdade, uma preparação completa para algo muito valioso. Tenha fé que cada momento faz parte de um plano maior, feito sob medida para você. É a sua paciência e confiança que em breve serão recompensadas com oportunidades.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

Não se apresse em suas decisões nem busque clareza instantânea. Entenda que é esse período de espera que é crucial para alcançar um nível mais profundo de compreensão. Permaneça em silêncio, absorva-o e deixe que novos insights surjam. Em breve, o que é ambíguo agora se tornará nítido.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

Equilibrar emoções ou pensamentos ajudará você a ver os problemas sob uma nova luz. Assim que sua percepção mudar, as soluções serão fáceis de discernir. Essa ligeira reorientação do seu pensamento lhe trará paz e abrirá portas que você talvez não esperasse.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

Não tenha medo de ser honesto; sempre tempere essa honestidade com amor e empatia. Uma comunicação clara fortalecerá alguns relacionamentos e dissipará mal-entendidos de outros. Confie em si mesmo para expressar com graça e amor o que mais importa. O mundo precisa da sua voz: fale com sabedoria e amor.

Texto com informações do site Hindustan Times