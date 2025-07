As revelações do tarot desta quarta-feira (30) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Confira as revelações do tarot, desta quarta-feira (30), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

Você pode precisar abandonar certos padrões ou situações para facilitar o crescimento. Não resista à mudança; em vez disso, acredite que ela o levará ao seu verdadeiro caminho. Deixe ir com coragem; seja receptivo a tudo o que for colocado à sua frente.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

Ouça essa voz interior; ela pode estar lhe dizendo algo que sua mente consciente talvez não veja. Confie em seus instintos em suas decisões e encontros, especialmente quando as coisas não estiverem claras. Um pouco de introspecção revelará o que os outros ignoraram.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

Você não precisa fazer nada grandioso — gestos simples importam. Sua benevolência talvez faça maravilhas no espírito de alguém, e a boa vontade que você dedicou ao mundo florescerá inesperadamente um dia. Mantenha o coração aberto para receber.

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

Confie na sua sabedoria, que vem do coração, para levá-lo a lugares que lhe trazem vida e a novas oportunidades. Embora a prática do desapego possa parecer amarga, ela adoça e gera renovação. Sua alma está ciente da hora de prosseguir; observe atentamente e caminhe com cuidado.

Texto com informações do site Hindustan Times