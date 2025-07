Os signos do horóscopo chinês que conseguirão pagar suas dívidas graças ao Sol em Leão e à Lua em Libra

Com períodos astrológicos importantes, o Sol em Leão ativa a confiança, a vitalidade e a necessidade de ordem. Essa energia solar nos encoraja a assumir o controle, a assumir a responsabilidade financeira e a buscar soluções concretas. Por outro lado, a Lua em Libra traz a clareza emocional e o senso de justiça necessários para equilibrar contas, fechar ciclos e evitar decisões impulsivas.

Como detalhado pelo site Minuto Neuquén, a combinação desses dois trânsitos cria um clima ideal para colocar as finanças em ordem, especialmente para quem tem dívidas, compromissos ou pagamentos pendentes. De acordo com a astrologia chinesa, três signos serão impactados. Confira a lista:

Tigre

A energia de Leão fortalece o espírito corajoso e determinado deste signo, enquanto a Lua em Libra ajuda a avaliar melhor suas prioridades. É provável que você receba o dinheiro esperado ou consiga renegociar uma dívida em condições muito mais favoráveis. Esta fase é ideal para implementar um plano de pagamento ou se livrar de um fardo financeiro significativo.

Serpente

A astrologia indica que os nativos do signo Serpente receberão um sinal importante para organizar suas finanças. Pode ser uma oportunidade para recuperar um investimento ou uma proposta que permita estruturar melhor a renda. Se você aproveitar essa energia, terminará julho com menos peso nos ombros.

Cabra

A Cabra, um signo sensível com tendência a se preocupar mais do que o necessário, encontrará uma tábua de salvação financeira inesperada esta semana. Seja por meio de um pagamento atrasado, uma renda extra ou até mesmo o apoio de alguém próximo, a astrologia revela que este é um momento de resolução. Não desperdice: é o momento ideal para quitar dívidas e começar agosto com o pé direito.

