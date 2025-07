Horóscopo semanal do amor: Previsões para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes até 3 de agosto de 2025

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos na vida amorosa dos signos do zodíaco de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira a seguir:

Sagitário

Quem que se importa, é recíproco e ouve você. Um reencontro que é muito. Casais passam por mudanças que precisam fazer juntos e exigirá apoio. Solteiros chamam a atenção e são procurados. Alguém reaparece e pode usar uma desculpa para se aproximar. Uma descoberta o fará mudar de ideia.

Capricórnio

Alguém pode tentar reconquistar seu amor. É hora de lidar com algumas distancias e indecisões dentro de você ou partindo das outras pessoas. Casais precisam trabalhar a união e focarem mais nos mesmos objetivos. Quem o ama acompanha suas mudanças. Solteiros passam por um momento intenso no qual o amor se conecta ao peito de outra pessoa; apenas vá com calma. Uma forte atração.

Aquário

Conversar para não acumular o que explodirá mais tarde. Hora de cuidar do emocional. Casais podem tomar novos rumos e decisões ao mudarem de pensamentos. Mantenham o diálogo. Não fique tão na defensiva. Solteiros precisam deixar tudo fluir com calma e não forçar nada.

Peixes

Reciprocidade em jogo. Uma mágoa silenciosa. Discussões acontecem por uma terceira pessoa. Mantenha a calma e não tome decisões precipitadas. Casais lidam com o desgaste do diálogo. Solteiros atraem pessoas que podem repetir um padrão tóxico do passado.