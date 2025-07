Segunda-feira das revelações: o horóscopo de 28 de julho traz clareza e novos começos

Horóscopo de hoje para segunda-feira, 28 de julho de 2025, para todos os signos

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

♈ Áries (21 de março a 19 de abril)

Energia: Você está determinado a colocar sua vida em ordem. Aproveite esta energia para se organizar.

Amor: Evite discussões desnecessárias, ouça mais.

Trabalho: Um bom momento para concluir tarefas importantes.

Saúde: Você precisa descansar melhor; cuide da sua rotina de sono.

Conselho: Nem tudo se resolve por impulso; pense antes de agir.

ANÚNCIO

♉ Touro (20 de abril a 20 de maio)

Energia: Você se sente mais sensível do que o normal. Cerque-se de pessoas que lhe dão segurança.

Amor: Alguém do seu passado pode reaparecer. Você está pronto para conversar?

Trabalho: As ideias estão fluindo, mas você precisa colocá-las em prática.

Saúde: Cuide da sua alimentação; seu corpo está falando.

Conselho: Não se feche para mudanças; elas podem lhe trazer algo melhor.

♊ Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Energia: Um dia dinâmico e sociável; você se conectará com pessoas que o inspiram.

Amor: Um bom momento para iniciar conversas sinceras.

Trabalho: Novas oportunidades surgirão se você estiver atento.

Saúde: Exercite-se para liberar o excesso de energia.

Conselho: Fale, mas também ouça. Não se trata apenas de estar certo.

♋ Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Energia: Sua intuição estará muito aguçada hoje. Confie nela.

Amor: Seu parceiro ou alguém próximo precisa de apoio.

Trabalho: Cuide de suas finanças, evite gastos desnecessários.

Saúde: Seu corpo precisa de água, movimento e descanso.

Conselho: Estabeleça limites saudáveis. Não se sobrecarregue com o que não é seu.

♌ Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Energia: Segunda-feira poderosa: Seu carisma atrairá o que você deseja.

Amor: Atração e magnetismo no ar. Aproveite.

Trabalho: Você brilhará com suas ideias se as expressar com clareza.

Saúde: Muita energia, canalize-a bem.

Conselho: Os holofotes estão voltados para você, mas não se esqueça de incluir os outros.

♍ Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Energia: Um dia para internalizar e observar. A calma será sua aliada.

Amor: Não é hora de forçar nada; deixe fluir.

Trabalho: Planeje com paciência; evite pressa.

Saúde: Evite o estresse mental. Faça pausas conscientes.

Conselho: Nem tudo está sob seu controle, e tudo bem.

♎ Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Energia: A harmonia será sua guia hoje. Você resolverá conflitos com diplomacia.

Amor: Este é um dia ideal para fortalecer laços com empatia.

Trabalho: Ideias criativas fluem facilmente. Compartilhe-as.

Saúde: Equilibre seu bem-estar emocional.

Conselho: Não adie essa decisão. Você já sabe o que fazer.

♏ Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Energia: Intensa, mas transformadora. Algo muda para melhor hoje.

Amor: Evite o controle e conecte-se com o amor genuíno.

Trabalho: Dia ideal para estratégias. Não fale demais.

Saúde: Canalize sua energia para algo físico ou criativo.

Conselho: Não tenha medo de abrir mão daquilo que não te nutre mais.

♐ Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Energia: Curiosidade máxima. Aprenda algo novo ou explore.

Amor: Bom momento para se reconectar ou começar algo divertido.

Trabalho: Notícias positivas chegam como uma surpresa.

Saúde: Energia estável, aproveite este momento para se movimentar mais.

Conselho: Sua liberdade é sagrada, mas o comprometimento também.

♑ Capricórnio (22 de dezembro a 19 de janeiro)

Energia: Você começa a semana com clareza e foco.

Amor: Você é mais racional do que emocional, então tome cuidado para não parecer distante.

Trabalho: Seus esforços são reconhecidos, mesmo que não o digam.

Saúde: Seu corpo precisa de mais pausas.

Conselho: Comemore suas conquistas, não minimize o que você faz bem.

♒ Aquário (20 de janeiro a 18 de fevereiro)

Energia: Uma mudança inesperada abala sua rotina. Não tenha medo de se adaptar.

Amor: Surpresas no campo romântico. Esteja aberto a algo diferente.

Trabalho: Ideias incomuns podem dar frutos.

Saúde: Cuidado com a insônia ou o tempo excessivo em frente às telas.

Conselho: Sua autenticidade é seu poder; use-a com sabedoria.

LEIA TAMBÉM:

Os signos que retomam seu poder em agosto de 2025

Os anjos revelam para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

A combinação perfeita entre o seu signo do zodíaco e a pedra preciosa protetora ideal

♓ Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Energia: Sua sensibilidade está no auge. Não se isole.

Amor: As emoções estão à flor da pele. Procure espaços seguros.

Trabalho: Não adie tarefas; aja de acordo com sua intuição.

Saúde: Descanse mais e conecte-se com a água ou a natureza.

Conselho: Não tenha medo de sentir, mas estabeleça limites quando necessário.