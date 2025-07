Que o canalha se arrependa! É assim que você pode criar sua própria vingança, no estilo da Lady Di

Diana, Princesa de Gales, era única entre os membros da realeza. A “Princesa do Povo” deixou lições profundas e um enorme legado na indústria da moda, que continua a ser replicado até hoje por várias celebridades como Shakira, Jennifer Lopez, Sofía Vergara, Natalie Portman e a estrela de “FRIENDS”, Jennifer Aniston.

A Princesa de Gales não poderia ter nos deixado uma lição melhor de amor-próprio do que esta, silenciando a todos com uma aparência sensual e empoderadora, que permanecerá na memória de todos depois que ela apareceu em um elegante vestido preto ao mesmo tempo em que seu marido, o então Príncipe Charles, anunciou em rede nacional que a havia traído, revelando seu caso com Camilla Parker Bowles.

Sem dúvida, um símbolo de empoderamento feminino, à frente de seu tempo, em 1994, a princesa vestiu o famoso modelo Christina Stambolian, feito em crepe de seda. Não havia vingança melhor do que este modelo, trocando um Valentino por este vestido que entraria para a história na memória de muitos.

Veja como criar seu próprio “look de vingança”

“Vingança” é elegante, e Diana, Princesa de Gales, sabia como usá-la com maestria, tanto que sua própria estilista, Anna Harvey, revelou suas intenções ao usar o modelo Stambolian, confessando que a princesa “queria parecer um milhão de dólares”, e, nossa, ela conseguiu, deixando jornais famosos refletindo sobre seu feito e como ela mostrou ao príncipe o que ele estava “perdendo”.

Hoje, inúmeras mulheres ao redor do mundo já reproduziram com sucesso o vestido da princesa. Não há nada mais empoderador do que o “look de vingança”. A melhor parte é que você não precisa de marcas famosas como uma bolsa Vara, sapatos Manolo Blahnik ou um vestido Christina Stambolian para conquistar o seu.

5 Elementos para Criar Seu Look de Vingança

Vestido Preto

O vestido preto é importante, mas não obrigatório. Embora o tempo tenha nos presenteado com outros modelos em cores completamente diferentes, como o vermelho, o segredo é usar um vestido curto, revelador e sexy que realce seu lado mais sofisticado e, ao mesmo tempo, mostre a quantidade certa de pele, com um decote leve e pernas à mostra.

Saltos

Os saltos fazem parte do look. No caso de Lady Di, ela usou saltos baixos e fechados, mas ainda adequados o suficiente para dar altura e elegância ao vestido.

Look da vingança Pexels (Pexels)

Meias-calças

Este é um look totalmente preto, e as meias-calças eram essenciais. Opte por meias-calças semitransparentes que realçam suas pernas. Uma peça ideal para exibi-las.

Os Acessórios Certos

Nem demais, nem de menos, já que Lady Di complementou com uma gargantilha de pérolas marcante, que combinou com um par de brincos brilhantes e uma pequena bolsa, deixando o vestido em si em evidência.

O sorriso perfeito

Sorriso e atitude são essenciais. Saia e exiba seu look com a atitude mais empoderada, como se você fosse conquistar o mundo, imponente, orgulhosa e fabulosa. Este é o ingrediente essencial e o que tornará o look um verdadeiro look de vingança.