Confira as revelações do tarot, nesta nova semana, para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

ANÚNCIO

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

Deixe a empatia guiar suas palavras e ações, pois isso fortalecerá os relacionamentos e promoverá a paz. Escolher a gentileza em vez do julgamento envia ondas de amor que se estendem muito além do que você pode perceber. Confie no seu coração com sabedoria.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Abra mão de controlar cada resultado. Muitas vezes, as lições podem vir de lugares inesperados ao longo do caminho. Celebre cada movimento que você fizer, por menor ou incerto que seja, pois esses passos estão agindo de maneiras desconhecidas para você. Confie no seu processo.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Com uma coragem serena que nem sempre é percebida, você inspira aqueles ao seu redor. Portanto, siga em frente com coragem serena: os tempos difíceis não o definem, mas sim o refinam. Mantenha-se firme e saiba que seu poder interior o guiará.

ANÚNCIO

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

Liberte-se do rancor que guarda contra os outros e contra si mesmo. Apegar-se a algo é apenas um fardo. Uma vez livre, você cria espaço para paz e crescimento. Não se trata de esquecer, mas de libertar o seu coração. Começa com compaixão interior. Permita-se curar e libertar; você será grato por isso.

Texto com informações do site Hindustan Times