As revelações do tarot nesta nova semana para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Confira as novas revelações do tarot, nesta nova semana, para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

Acredite que você pode seguir em frente e criar a vida dos seus sonhos. Sua luz é uma inspiração para os outros, então brilhe sem medo. É um ótimo dia para se conectar com suas paixões e criar um plano claro para seguir em frente.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

Os menores atos de autocuidado ajudam a recarregar as energias e acalmar a mente. Essa gentileza deve ser sua não apenas dos outros, mas também de si mesmo. Diminua o ritmo e ouça as necessidades de bem-estar do seu eu interior em busca de equilíbrio.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

Reserve um tempo para saborear a alegria nas pequenas coisas, e a abundância certamente fluirá para aqueles que têm em alta conta o valor dela. Você não precisa provar isso a ninguém, pois o valor dela já está claro. Deixe sua confiança se tornar a chave interior e observe o mundo se abrir para novas possibilidades.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

Você é incentivado a confiar no processo e a aceitar com elegância as mudanças como parte da sua jornada. O que pode parecer um contratempo pode ser um trampolim. Você é poderoso em sua evolução; tenha fé que os ciclos apresentarão novas oportunidades, à medida que sua grande força cresce silenciosamente sob a superfície.

