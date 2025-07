Os signos que enfrentam o amor novamente em agosto de 2025

Alguns signos do zodíaco podem enfrentar a energia do amor com mais força no começo de agosto de 2025. Confira quais são:

ANÚNCIO

Virgem

É hora de voltar a se abrir para o mundo e começar a relaxar, pois assim pode fortalecer as conexões que chegam e a que podem estar em seu caminho, mas ainda de forma delicada. Medos e outras coisas que o deixam na defensiva precisam ser superados.

Libra

É momento de se conectar bastante com o amor, tanto o próprio quanto o das outras pessoas. Por isso, permita que as energias o inspirem e as conexões acontecem sem pressa. É hora de compartilhar o que pensa e sente com mais coragem, pois isso atrairá aquilo que está em sintonia.

Peixes

Uma das energias importantes do começo de agosto de 2025 o colocará de coração aberto para descobrir os relacionamentos que deseja construir em sua vida. Você pode receber mais atenção das outras pessoas e seus talentos ficam a mostra, então aproveite o momento para brilhar.