As revelações do tarot deste sábado (26) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Confira as revelações do tarot, deste sábado (26), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

Nesta fase, a vida amorosa floresce lindamente, trazendo conforto e alegria que equilibram as necessidades emocionais. Os laços familiares podem parecer mais favoráveis agora e valem a pena serem nutridos.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

Financeiramente, as coisas provavelmente permanecerão tranquilas, permitindo planejamento para o futuro. Assuntos do coração brilham com calor e intimidade, tornando este um bom momento para expressar sentimentos livremente.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

Viagens podem ser cansativas ou atrasadas, portanto, evite mudanças de última hora. No geral, confie na sua adaptabilidade, pois ela é sua maior força neste momento.

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

O apoio da família traz força e conforto, enquanto os planos de viagem podem funcionar melhor se mantidos simples. Mantenha a calma e mantenha-se conectado.

Texto com informações do site Hindustan Times