Ter um animal de estimação pode valer emocionalmente tanto quanto um relacionamento

Cães e gatos não são mais apenas animais de estimação. Hoje, são parte fundamental de nossas vidas: eles nos acompanham, nos ouvem (mesmo que não falem) e nos oferecem amor incondicional.

Pesquisas publicadas na revista Social Indicators Research corroboram o que muitos de nós já suspeitávamos: viver com um animal de estimação gera benefícios emocionais comparáveis aos de ter um parceiro, amigos ou até mesmo familiares próximos.

A ciência confirma: seu animal de estimação vale ouro emocional

O estudo, liderado pela economista Adelina Gschwandtner (Universidade de Kent) e pelo professor Michael Gmeiner (London School of Economics), analisou dados de mais de 2.500 domicílios no Reino Unido para calcular o valor emocional de ter um animal de estimação.

A conclusão? O impacto positivo na vida de quem convive com cães ou gatos equivale, em termos de satisfação, a aproximadamente 70.000 libras (US$ 90.000) por ano. Mas atenção: esta não é uma renda real, mas sim o “valor emocional implícito” que os pesquisadores atribuíram usando modelos estatísticos avançados.

Impacto emocional dos mascotes

O que isso significa para você?

Usando a abordagem da “satisfação com a vida”, a mesma usada para calcular o valor emocional de se casar ou ter filhos, os autores mostraram que o vínculo com seu animal de estimação é tão poderoso quanto outros relacionamentos humanos importantes.

Isso não significa que devemos substituir o amor romântico por ração e ronronados, mas significa que é hora de valorizar nossos animais como pilares do bem-estar.

Mais do que companhia: eles são bem-estar emocional

Essa descoberta muda a maneira como entendemos o papel dos animais de estimação em nossa vida diária. Não se trata mais apenas de companhia ou rotina; trata-se de saúde mental, alegria diária e um amor altruísta que não precisa de flores ou aniversários.

Resumindo: sim, seu animal de estimação pode te fazer tão feliz quanto um parceiro

Talvez seja por isso que cada vez mais pessoas estão priorizando o vínculo com seus amigos peludos, e não é incomum ver contas do Instagram dedicadas a cães ou gatos com mais curtidas do que muitos influenciadores. Não se trata de competir com o amor humano, mas sim de reconhecer o verdadeiro valor daqueles que nos amam com um olhar, um focinho molhado e um ronronar suave.