Seu Zé mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Para esse fim semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Zé Pelintra trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão – Cartas 21 e 26

A mudança existe, acredite! O passado quer retornar para tentar mais uma vez e agora é sério da parte dele. Se for algo feliz, não feche as portas, mas sempre pense mais em você do que nos outros.

Virgem - Cartas 9 e 18

Cuidado com aquilo que você deixa o abalar. Tem coisa que está muito distante já e precisa ser superada, por mais que já tenha importado muito. Foco no presente, porque camarão que dorme a onda leva.

Libra – Cartas 36 e 8

Deixa a mente e os caminhos abertos, pois surpresas querem chegar. Desapegue de certos problemas e deixe eles irem embora de vez para parar de atrasar as coisas boas que o aguardam.

Escorpião – Cartas 25 e 19

Boa sorte firmada e confirmada em seu caminho! É preciso aproveitar essa onda de coisa boa na carreira, lucros e também no amor. Tome mais iniciativas e decisões.