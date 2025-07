Seu Zé mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Para esse fim semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Zé Pelintra trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries – Cartas 19 e 18

Cuidado com a obsessão e teimosia que o faz ficar de situações e pessoas que já se afastaram. Para de se diminuir e se apegue a suas virtudes e sabedoria para poder seguir em frente, trilhando um melhor caminho.

Touro – Cartas 36 e 1

Momento de abrir caminhos e acreditar nas suas virtudes. Por mais que tenha gente querendo apagar a sua luz, você é mais sábio e não deve se animar. Mostre para tudo mundo que é o melhor!

Gêmeos – Cartas 8 e 10

Alguns acontecimentos repentinos podem chegar e causar tensões e dificuldades. É preciso ter cuidado com as palavras, a exposição e com pessoas que o rondam. Seja mais esperto que eles!

Câncer – Cartas 14 e 10

Existe um grande amor passando por dificuldades, mas é hora de superar esses embaraços com união. Duas cabeças pensam melhor juntas e ó assim se resolve os problemas do coração.