Horóscopo do fim de semana: Previsões para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes de 24 e 27 de julho 2025

Mais um fim de semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco. Confira as previsões:

Sagitário

Notícias podem chegar e surpresas acontecem neste fim de semana. Uma nova porta será aberta ou chega uma proposta que ajuda a melhorar as finanças.

Evite permanecer em relações confusas. Os sentimentos podem trazer algumas indecisões e é preciso escolher se levará a conexão como amizade ou algo mais. Alguém pode orientar e ajudar com um conselho.

Alguém próximo pedirá seu apoio moral em relação a uma finalização ou separação. Seja empático, como sempre. Seu carisma continuará o colocando em destaque em todas as áreas da vida.

A sorte está alta. Hora de estar ao lado dos familiares que ama e apoiar uma figura materna que pode estar com a saúde debilitada.

Capricórnio

Boa sorte e muito magnetismo para atrair o que quer. Preencha a vida com fé e decisões importantes e colherá abundância.

Hora de fazer escolhas claras em relação ao trabalho ou a projetos pessoais. Investimentos e traçar novos caminhos de carreira podem ficar em alta agora.

Você estará mais perto da sua família e poderá ajudá-los a resolver uma situação difícil. Também é um bom momento para cuidar da sua saúde: dores nas costas ou na lombar podem aparecer se você não se cuidar.

Aquário

Existe uma nova energia em sua vida e isso o levará a uma conexão espiritual mais forte. É hora de buscar a evolução e crescer em sua vida, tanto no âmbito emocional como profissional.

Tome decisões maduras e comece a investir em projetos a longo prazo. Você está no processo de consolidar seu futuro. Evite dormir demais e aproveite as manhãs para recarregar as energias com energia solar.

Uma viagem planejada será positiva; aceite o convite e comece a se preparar. Cuide de um animal de estimação.

Peixes

Seu poder de atrair o que quer e precisa está em alta e isso ajudará a superar obstáculos. Você está perto de encontrar aquela pessoa especial com quem pode construir um vínculo duradouro e amoroso.

É hora de quitar dívidas e reorganizar suas finanças: uma renda inesperada está chegando e lhe dará um descanso.

Sábado será o seu dia de mais sorte. Aproveite esta oportunidade para se conectar com seus objetivos pessoais, trabalhar sua paz interior e passar tempo com aqueles que são bons para você.