Fazer pão em casa: uma receita simples para encher sua casa de aroma, sabor e alegria

Há algo profundamente reconfortante no aroma de pão fresco: ele evoca memórias, une as famílias e nos conecta com a tradição. Assar pão em casa não é apenas uma atividade econômica e criativa, mas também uma maneira de desacelerar, conectar-se com o essencial e aproveitar o processo tanto quanto o resultado.

Em tempos de ritmo acelerado, sovar e assar se tornam um pequeno ato de amor-próprio e serviço à família, onde a simplicidade ganha valor e cada pão conta uma história.

A melhor parte é que você não precisa ser um especialista para começar. Com ingredientes comuns e um pouco de paciência, você pode obter pães macios, dourados e deliciosos que encherão sua cozinha de aconchego.

A chef confeiteira Carmen Freile, do Top Flavor, compartilha uma receita fácil e eficaz para 20 pães caseiros. Ouse experimentar criar algo tão mundano e mágico quanto o pão com suas próprias mãos!

Ingredientes

220 gramas de leite

75 gramas de açúcar

75 gramas de manteiga

2 ovos

15 gramas de fermento biológico fresco

650 gramas de farinha

5 gramas de sal

Preparo