Confira as revelações do tarot, desta sexta-feira (25), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

Você pode se sentir cansado e pronto para desistir, mas agora não é o momento para isso. Cada desafio que você enfrenta está fortalecendo sua força. Você chegou longe demais para parar aqui, e sua resistência supera todas as barreiras à sua frente.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Pratique a gentileza, especialmente na maneira como fala consigo mesmo. Você pode parar e descansar agora – você merece. O autocuidado não é uma indulgência; é uma necessidade. Sua energia aterrada oferece um conforto silencioso aos outros – deixe o calor começar dentro de você primeiro.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Seja em uma conversa, um trabalho ou até mesmo um erro, há aprendizado esperando por você. Não tenha pressa, mantenha os pés no chão. Todo crescimento conta, mesmo os silenciosos. Você está sendo gentilmente conduzido a algo novo.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

Concentre-se naquilo que você se sente forte em lidar e, calmamente, deixe as outras coisas de lado. Equilíbrio não significa perfeição; significa priorizar a paz. Se algo estiver te sobrecarregando, você pode dizer não. Considerar suas opções é sábio; não é sinal de fraqueza.

