As revelações do tarot desta sexta-feira (25) para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Confira as novas revelações do tarot, desta sexta-feira (25), para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

Não diminua sua luz para se adequar à ocasião; em vez disso, brilhe com orgulho, mesmo que isso exija coragem! As pessoas estão extraindo força da sua energia resoluta, embora talvez nunca a expressem. Continue a liderar com o coração em vez do ego.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

Confie que o universo está observando seu desempenho. Uma energia de cura está ao seu redor agora; use-a para começar a sonhar novamente. Livre-se das preocupações do passado e permita-se acreditar que algo muito melhor ainda está por vir.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

Pare de carregar o peso dos arrependimentos do que já passou. Você é diferente; agora, é aceitável liberar o seu passado. Mesmo uma leve liberação pode suavizar sua energia e abrir seu coração para a paz.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

Você não está preso; você está em uma transição suave. Não permita que o medo obscureça suas percepções. Tenha fé que a luz à sua frente é real, mesmo que pareça distante. Sua fé é sua força.

Texto com informações do site Times of India