As revelações do tarot desta sexta-feira (25) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Confira as revelações do tarot, desta sexta-feira (25), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

Concentre-se, seja firme e não deixe que o ruído externo abale sua fé interior. Mesmo com aqueles que duvidam, siga em frente com coragem. Você já prevaleceu antes; você o fará novamente agora, com força e sabedoria.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

A vida pede que você siga em frente de braços abertos, confiando que a estrada à sua frente foi feita especialmente para você. Cada passo deve ser importante, mesmo quando o caminho parecer incerto. Siga em frente e aproveite seu ritmo de vida.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

Ao se concentrar em coisas boas, a vida será muito mais fácil e alegre para você. Celebre cada pequena vitória. Dedique-se à felicidade, e essa felicidade retornará para você. Um bom espírito vindo de você pode ser o Portador que alegrará o dia de algum estranho.

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

Afaste-se dessas preocupações e permita que elas penetrem em seus pensamentos. Essa quietude nunca é tempo perdido, mas sim tempo gasto preparando a mente para a iluminação. Às vezes, as respostas podem vir através do seu silêncio.

Texto com informações do site Times of India