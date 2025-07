Sucesso nos salões! O contour bob é o corte de cabelo da moda que rejuvenesce instantaneamente

O contorno está migrando da maquiagem para os salões de beleza, onde é cada vez mais procurado por seus benefícios, incluindo definir os traços faciais e destacar seus aspectos mais bonitos.

Alguns definem essa nova tendência de corte de cabelo não apenas como a mais atraente, mas também como a ideal para quem busca um visual despojado e bonito, prometendo se sentir “arrumada” desde o momento em que acorda. Existe algo melhor do que isso?

Com as novas tendências favorecendo estilos muito mais naturais, onde a abordagem “menos é mais” está sendo cada vez mais adotada, seja no cabelo ou na maquiagem, com estilos como o visual clean, é fato que o corte contour bob, que está na moda, é a cereja do bolo para quem busca uma mudança radical.

Como é o corte contour bob?

Se você busca um visual moderno e moderno que também agrade a todos, então o contour bob deve estar no seu topo. Nada como dar uma repaginada no clássico para parecer elegante, bem cuidado e com apenas um corte de cabelo que pode fazer a diferença no seu visual do dia a dia. Então, anote, esta opção pode ser perfeita para você.

O corte contour bob é uma versão modernizada do bob clássico, onde o comprimento e o formato são especificamente adaptados à estrutura óssea e aos contornos faciais de cada pessoa. Não é um corte de comprimento único, mas sim um que brinca com camadas sutis e assimetrias para emoldurar o rosto e destacar as maçãs do rosto, o maxilar e até mesmo o pescoço. A ideia é criar um estilo personalizado que acentue as melhores características do rosto.

Além disso, o analista de tendências Tom Smith afirmou que esse estilo pode ser um sucesso devido aos seus benefícios, juntamente com a tendência de maquiagem que se espalhou por diversas redes sociais:

“Quando uma tendência de maquiagem e um penteado se encontram, você sabe que eles serão amplamente aceitos, e usar o cabelo para realçar o contorno das maçãs do rosto se tornou um truque bem conhecido dos cabeleireiros de celebridades.”

Em quem o contour bob fica bem?

O contour bob favorece uma ampla variedade de formatos de rosto e tipos de cabelo, mas especialmente para aqueles que buscam refinar e esculpir visualmente seus rostos. Essa versão moderna do bob clássico usa cortes e estilos estratégicos para criar um efeito de contorno facial (daí o nome), como se você estivesse fazendo o contorno com maquiagem, mas com o cabelo.

Portanto, rostos redondos ou quadrados, ovais ou cabelos longos, lisos ou levemente ondulados podem ser alguns dos que melhor combinam com o “contour bob”, bem como pescoços longos e estilizados.

Este tipo de corte combina o melhor do “glass hair” (polido e estruturado) com o efeito contouring, sendo adequado tanto para looks elegantes quanto casuais. No entanto, é importante ter em mente algumas restrições; por exemplo, pode não favorecer pessoas com cabelos muito cacheados ou rostos muito alongados.