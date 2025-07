Os maiôs para o próximo verão: ouse brilhar na praia!

Este verão chega com toda a sua energia e, com ele, a necessidade de renovar o guarda-roupa com peças frescas, confortáveis e cheias de estilo. Em 2025, os maiôs não são apenas pensados para a praia ou piscina, mas também se tornam peças versáteis que podem ser combinadas com cangas, calças fluidas ou camisas abertas para criar looks que vão além da água.

De clássicos reinventados a propostas ousadas que celebram a individualidade, esta temporada oferece um maiô para cada tipo de corpo, estilo e plano de verão. Abaixo, descubra as tendências de biquínis e maiôs mais populares com as últimas novidades.

Cores Ácidas: Viva o Verão em Technicolor

Tons vibrantes e neon invadem as passarelas de praia, e essa tendência “brilhante e ousada” predomina, tornando os maiôs em verde-limão, magenta ou laranja a escolha perfeita para trazer energia e alegria ao seu look de verão.

Cores ácidas (Sosiukin)

Detalhes Metálicos: Brilho Sem Esforço

Acabamentos metálicos e glitter líquido serão uma das maiores sensações do verão. Seja em tecidos brilhantes ou acessórios como correntes, fivelas ou broches, esse toque de dourado ou prateado adiciona glamour sem abrir mão da sofisticação.

Detalhes metálicos (Unai Huizi)

Florais Escuros: Romântico com Atitude

Florais escuros e contrastes marcantes estão ditando tendência em moda praia. Estampas florais em tons ousados como azul meia-noite, preto ou bordô intenso adicionam elegância e um toque nostálgico, com acabamentos texturizados que elevam o clássico motivo floral a um visual moderno e sofisticado.

Dark florais

Tops franzidos: volume que valoriza o corpo

Tops franzidos e com bojo são uma tendência indispensável. Elas não só adicionam textura e dimensão, como também valorizam a silhueta com um estilo feminino e elegante. Esse detalhe de volume e movimento aparece tanto em tops de biquíni quanto em maiôs.

Adornos florais Foto: Ig / @caribe.beachwear

Em última análise, os trajes de banho do verão 2025 não são apenas um convite para estar bem, mas uma maneira de expressar quem você é e como se relaciona com o mundo ao seu redor.

Cada cor, cada detalhe metálico, cada flor ou textura conta uma história de confiança, autenticidade e criatividade. Neste verão, mais do que seguir uma tendência, trata-se de celebrar sua essência com peças que fazem você se sentir poderosa, confortável e livre.