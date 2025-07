Confira as revelações do tarot, desta quinta-feira (24), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

Um tom calmo, um ato gentil ou até mesmo uma respiração profunda podem mudar completamente o seu humor. Concentre-se em criar harmonia dentro e fora de você e você verá sua energia se elevar maravilhosamente.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Um gesto gentil ou uma pequena ajuda retornará dez vezes mais que algo ruim. Deixe a gratidão abrir seu coração para a abundância e você perceberá o quanto já o cerca. Quanto mais grato você for, mais a vida lhe dará em troca.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Confie nos pequenos sinais, nos pressentimentos e nos sonhos que surgirem. Sua voz interior está mais precisa do que o ruído externo. Sua intuição pode oferecer orientações importantes, então desacelere e ouça com o coração, não apenas com a cabeça.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

Celebre as pequenas vitórias como passos rumo ao sucesso. Um pequeno progresso vale mais do que você imagina. Continue com amor pelo seu caminho e confie que está construindo algo significativo.

