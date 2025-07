As revelações do tarot desta quinta-feira (24) para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Confira as novas revelações do tarot, desta quinta-feira (24), para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

Uma pequena ideia ou oportunidade pode se transformar em algo estável se você se mantiver firme e comprometido. Hoje é uma oportunidade para recomeçar, então dê o primeiro passo com fé em si mesmo.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

Seu foco calmo pode transformar sonhos em planos. Seus sonhos merecem sua atenção e esforço, então pare de duvidar e comece a alimentá-los com delicadeza.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

Seja gentil com seu crítico interior. Afaste-se da pressão e permita-se apenas respirar. Descanso não é fraqueza. Hoje, a cura vem da quietude e da gentileza consigo mesmo.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

Suas escolhas, honestidade e paciência estão moldando o futuro da maneira certa. Você não precisa controlar cada passo. Confie que você está exatamente onde precisa estar e permaneça fiel à sua verdade.

Texto com informações do site Times of India