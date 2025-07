As revelações do tarot desta quinta-feira (24) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Confira as revelações do tarot, desta quinta-feira (24), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

Cada desafio esconde uma lição que o ajuda a se tornar mais forte e sábio. Não veja os problemas como obstáculos, mas como orientação. Abrace as lições escondidas nos desafios e você sairá ainda mais poderoso.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

Preste atenção à sua postura. Um coração gentil e uma mente em paz podem fazer com que até as tarefas mais pesadas pareçam leves. A sua energia influencia o seu ambiente mais do que pensa, por isso, escolha o seu estado de espírito com cuidado.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

Nem tudo vai acontecer no seu ritmo, e tudo bem. Hoje é dia de confiar no trabalho que você já fez. Deixe a vida se desenrolar em seu próprio ritmo, sem apressar os resultados.

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

Deixe de lado o que você não pode mudar e dê espaço para a cura emocional. Deixar para trás o que te esgota não é desistir, é escolher a si mesmo.

Texto com informações do site Times of India