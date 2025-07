As revelações do tarot desta quarta-feira (23) para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Confira as novas revelações do tarot, desta quarta-feira (23), para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

Um simples sorriso, uma palavra alegre ou simplesmente uma demonstração de confiança podem mudar a atmosfera. Você está criando uma vibração emocional, dentro ou fora de casa. Brilhe sem medo de brilhar; sua luz tem um propósito.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

Fale com o coração, com equilíbrio, e as pessoas respeitarão a clareza. Lute pela justiça, mesmo que seja difícil. Esta é a sua chance de honrar o que você sente e expressar o que acredita. Deixe que suas palavras reflitam a sua força interior.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

Suas conexões se fortalecem quando você tira a máscara e se apresenta com vulnerabilidade aberta. O dia o incentiva a falar honestamente, e não apenas com gentileza. Se algo está pesando em seu coração, fale e aproxime-se dos outros, em vez de se afastar.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

Deixe de lado as dúvidas, especialmente aquelas que não enxergam o seu valor. Este é o seu momento para a cura completa e o amor-próprio. Assuma o seu espaço com confiança. Você não precisa provar que é digno de respeito; você já o merece.

Texto com informações do site Hindustan Times