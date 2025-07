As revelações do tarot desta quarta-feira (23) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Confira as revelações do tarot, desta quarta-feira (23), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

Considere que o universo está te orientando meticulosamente. Quando a dúvida o atingir, olhe para trás e avalie sua jornada maravilhosa. Seu coração conhece o caminho, então siga sua luz radiante e siga em frente.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

Não deixe de lado as pequenas alegrias – elas são o seu alimento espiritual. Ao se nutrir, você convida a paz e a abundância para caminharem com você. Até este momento, permita-se ser gentil em seus procedimentos.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

Ao trilhar o caminho da honestidade sobre sua dor e seus medos, você cria espaço para a verdadeira cura e conexão. Pode haver alguém que o surpreenderá com gentileza e compreensão quando você menos esperar. Fale o que pensa com delicadeza.

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

Você é mais capaz do que imagina. Confie nos seus instintos, assuma o controle e comece com o grande e o pequeno. No momento em que você agir, seu caminho ficará claro. Não espere por um momento melhor: é agora.

Texto com informações do site Hindustan Times